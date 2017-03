[Exclu Téléfoot 19/03] - Deschamps "J'avais envie d'insérer Mbappé dans ce groupe, Mendy est prêt"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Didier Deschamps est revenu en exclusivité pour Téléfoot sur les convocations de Benjamin Mendy et Kylian Mbappé en équipe de France. Le sélectionneur de l'équipe de France a expliqué qu'il avait jugé le moment opportun de les sélectionner avec les A.

Didier Deschamps sur Kylian Mbappé : "Il a des qualités naturelles"

"Il a des qualités naturelles de percussion, de vitesse. Il a une tranquillité, une facilité dans les un contre un qui est très efficace. J'avais envie de l'insérer dans ce groupe."













La réaction Kylian Mbappé à Téléfoot : "Un rêve d'enfance"

"Depuis petit j'ai toujours rêvé d'être en équipe de France. Tout Français rêve de représenter son pays et c'est chose faite."

























Didier Deschamps sur Benjamin Mendy : "Un apport offensif intéressant, il a corrigé le tir défensivement"

"Il est rayonnant. Ces dernières semaines et ces dernier mois, mais depuis le début de la saison. il a toujours eu énormément beaucoup de qualités. Il dégage beaucoup de puissance avec un apport offensif qui est très intéressant. Il est doté d'une bonne qualité de centre. Le côté défensif n'était pas sa qualité première mais il a corrigé le tir. Il est désormais beaucoup plus complet et prêt."













La réaction de Benjamin Mendy à Téléfoot : "Je vais continuer à travailler"

"Je suis fier, je suis content. Je vais continuer à travailler comme je travaille pour aller le plus haut possible."