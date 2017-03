[Exclu Téléfoot 19/03] - Le Document : La belle semaine des Princes de Monaco

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

MONACO - MANCHESTER CITY : LE MATCH





Kylian Mbappé : "City a reçu un coup au moral avec le 2-0"

"Je pense que ça leur a mis un coup au moral de revenir avec un 2-0 à la mi-temps."





Bacary Sagna : "On a joué avec le résultat"

"Cela a été une entame de match catastrophique. On leur a laissé beaucoup trop d'espaces, on les trop respectés. On a joué avec le résultat et on a oublié de les presser."





Tiémoué Bakayoko : "On a tous eu une petite période de doutes"

"Je pense qu'on a tous a eu une petite période de doutes. Ils ont eu plein d'occasions. Le but de Sané nous a mis un coup au moral."





Benjamin Mendy : "On s'est servi du match aller"

"On y a toujours cru. On lâche rien, quoiqu'il arrive jusqu'au bout. On avait encaissé beaucoup de buts en fin de match à l'aller. On s'est servi de ce match pour ne pas reproduire ce schéma."





Tiémoué Bakayoko : "Je ne vois pas où je mets la tête"





"Je ne vois vraiment pas où je vais la mettre. Mais je sais que je la prends, elle va sur le côté et dans le petit filet. Sur le coup j'ai été content, avant d'exploser de joie. J'ai toujours rêvé de marquer dans cette compétition et voilà c'est chose faîte."













MONACO - MANCHESTER CITY : L'APRES-MATCH





Kylian Mbappé : "C'est un exploit'

"On a réussi à élever notre niveau et se montrer à la hauteur. Oui c'est clairement un exploit."





Benjamin Mendy : "On a créé un lien très fort"

"On a l'impression qu'on est à l'asm depuis dix à force de se voir tous les jours, de communiquer, de passe des journées ensemble. On a créé un lien qui est très fort. Comme j'ai après le match de City : 'Je vous aime les mecs' "