[Exclu Téléfoot 19/03] - Ligue Europa : Lyon veut décrocher l'Europe

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Mouctar Diakhaby, auteur des deux premiers buts lors des matches aller-retour





"J'ai marqué cinq buts cette saison, ce qui est un peu surprenant à titre personnel. Je ne pensais pas mettre cinq buts. Le coach est venu me féliciter ainsi que mes coéquipiers. Ils étaient bien contents."

















Sur le futur adversaire en 1/4 de finale, le Besiktas Istanbul





Mathieu Valbuena

"C'est l'une des meilleures ambiances que j'ai connue. Ce sera un match bouillant."





Jean-Michel Aulas

"Quand on a envie de gagner une compétition et bien il faut savoir éliminer les plus forts. On a fait une partie du chemin. C'est l'histoire d'un club qui veut gagner une coupe d'Europe à un moment où à un autre."