[Exclu Téléfoot 19/03] - Maxime Lopez : "Je compte rester longtemps à l'OM"

Par Alexandre COIQUIL

Sur Rudi Garcia

"Si j'en suis là aujourd'hui c'est en partie grâce à lui. Il aura un rôle important pour la suite car je compte rester encore très longtemps à l'OM





Sur le vélodrome

"Jouer au Vélodrome c'est un rêve de gosse. Ce stade est exceptionnel, il ne déçoit jamais."





Sur son essai à Liverpool

"J'ai passé trois jours là-bas. Ils ont pris en exemple Coutinho et m'ont dit qu'il souhaitaient que je prenne sa relève. Quand on est jeune, à 16 ans, on se dit : 'Je veux aller à Liverpool'. Je suis rentré de Liverpool en me pensant déjà là-bas. mais en me posant et en réfléchissant avec ma famille, je me suis dit que la meilleure chose serait de rester à l'OM. C'est ici que je voulais rester pour me développer et progresser."