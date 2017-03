[Exclu Téléfoot 19/03] - Ngolo Kanté : "Je m'épanouis à Chelsea"

Par Matthieu LAURAUX | Ecrit pour TF1 |

Son intégration à Chelsea

"Sur un plan personnel, je m'épanouis à Chelsea. Je joue mes matches et je m'entends bien avec coéquipiers, j'espère que cela va continuer. jusqu'à la fin de la saison"

Son nouveau statut en Premier League

"Je ne me sens pas comme l'un des meilleurs joueurs en Premier League. j fais juste ce que j'ai à faire. On sait qu'il y a beaucoup de bons joueurs en Premier League. J'ai beaucoup de coéquipiers qui ont le niveau pour le gagner également."

Sur le titre en Premier League

"Il ne faut pas croire que c'est déjà fait. Mais je ne me fais pas de soucis, à Chelsea on sait tous qu'i faut gagner chaque matches l'un après l'autre. On est en bonne position. Après, un ou deux mauvais résultats peuvent nous mettre en difficulté donc c'est pour ça qu'il ne faut rien lâcher."













Ce qu'ils pensent de Ngolo Kanté :

Frank Lampard, ancien milieu de terrain de Chelsea (2001/2014)

"Je ne suis pas loin de penser qu'il est le meilleur milieu défensif du monde. je ne vois pas qui lui est supérieur."













Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France

"Il est resplendissant. A chelsea, dans un équipe qui tourne à plein régime, c'est lui le moteur."