[Exclu Téléfoot 22/01] - Lewandowski : "J'ai encore des choses à faire avec le Bayern"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Robert Lewandowski ne veut pas quitter le Bayern Munich. Lors d'un entretien exclusif donné à Téléfoot, le Polonais a évoqué sans langue de bois son futur et les offres venues du championnat chinois. A bien l'entendre, son futur va s'inscrire en Bavière malgré les appels du pied européens et mondiaux.

"Je suis très heureux, cela me fait plaisir de recevoir des offres mais pour l'instant je joue dans l'un des plus grands club au monde et nous avons beaucoup de choses à réaliser cette saison", a indiqué l'ancien attaquant du Borussia Dortmund à Téléfoot. "Donc tout ce qui vient de l'extérieur, je n'y prête pas attention. J'ai encore des choses à faire ici."

Longtemps courtisé par le Real Madrid, l'international polonais a finalement prolongé son contrat avec le Bayern jusqu'en 2021 le 13 décembre dernier. Un coup de force de la part de l'ogre bavarois.

Questionné sur ses intentions pour le futur, Lewandowski a cette fois complètement botté en touche. "C'est très difficile à dire car il me reste encore beaucoup d'année à jouer. on ne peut pas prédire l'avenir. Je ne sais pas ce que le futur me réserve."





