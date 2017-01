[Exclu Téléfoot 22/01] - Mercato : Lille persiste pour El Ghazi et vise Luiz Araújo (Sao Paulo)

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Lille continue de s'activer en coulisses sur son mercato. En attendant son passage devant la DNCG, prévu cette semaine, le club nordiste continue d'activer les pistes et de travailler.

Selon les informations de Téléfoot, le LOSC serait sur deux sujets brûlants : l'attaquant de l'Ajax d'Amsterdam, Anwar El Ghazi et l'attaquant du FC Sao Paulo, Luiz Araújo.

Interrogé sur ses deux dossiers lors de son passage sur le plateau de l'émission Téléfoot, dimanche, Gerard Lopez a confirmé que le LOSC travaillait sur ses deux dossiers et que les deux joueurs étaient "intéressés" par le projet.

"Ils font partie des joueurs qu'on regarde et avec qui on aimerait peut-être travailler", a révélé Lopez à Téléfoot. "Il y a une liste qui est un peu plus large. Mais c'est clair que ces deux joueurs entrent complètement dans le projet qu'on et qui correspondent aux profils qu'on cherche : motivés, talentueux, jeunes. (...)"

L''homme d'affaire a ensuite ajouté. "Ces deux-là sont intéressés mais il y a également d'autres joueurs qui le sont."