[Exclu Téléfoot 22/01] - Lopez : "Lille va recruter trois ou quatre joueurs avant la fin du mercato"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Gerard Lopez en dit plus sur le futur du LOSC. Invité exceptionnel de Téléfoot, dimanche, le nouveau propriétaire du LOSC a révélé que le club nordiste allait s'activer sur le marché des transferts.

"On aura trois à quatre recrues avant la fin de l'hiver", a confirmé Lopez sur le plateau de Téléfoot. "Cette année on ne vas pouvoir faire grand chose, à part incorporer de nouvelles recrues."

Sur le passage face à la DNCG

"Je suis tout à fait confiant quanr à la validation des comptes par la DNCG"

Sur l'investissement qu'il apportera au LOSC

"On n'a approché la chose comme ça. Il a d'abord l'achat et différentes choses mais la réalité c'est qu'on inversé la donne. C'est Luis qui nous dit ce qu'il nous fait et sur cette base là on va investir."

Sur Luis Campos, son directeur sportif

"C'est quelqu'un d'exceptionnel. Je l'ai pris à Lille parce que je sais de quoi il est capable. Il a réussi à faire la différence dans de grands clubs. C’est une valeur sûre qui va pouvoir nous aider énormément."