[Exclu Téléfoot 22/01] - Pléa : "Nice, c'est un projet ambitieux"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Invité de Téléfoot et de Téléfoot l'After, Alassane Pléa est revenu sur les raisons de sa prolongation de contrat avec l'OGC Nice et sur la magnifique saison du leader de la Ligue 1.

Alassane Pléa veut marquer au fer rouge son passage à Nice. L'attaquant du club azuréen, qui a prolongé son contrat de deux années mercredi dernier, est revenu sur les raisons de sa prolongation sur le plateau de Téléfoot dimanche.

Auteur de 10 buts en 21 rencontres de Ligue 1 cette saison, l'attaquant est l'un des piliers de l'équipe dirigée par Lucien Favre.



Sa prolongation de contrat :

"C'était important de m’inscrire dans la durée à Nice" a expliqué Pléa. "Je suis très très bien à Nice, je progresse, il y a un environnement favorable."



Sa saison avec l'OGC Nice :

"Je commence à avoir de l'expérience à Nice, c'est ma troisième saison en Ligue 1 à Nice. La saison dernière j'étais blessé, je n'ai pas pu bien bouger. Cette saison je suis mieux physiquement et en confiance, l'équipe tourne bien et cela se ressent sur mes performances."

Le titre en Ligue 1

"Pour le titre on est bien placé, mais en ce moment on a un coup de mou. Il y a de beaucoup de blessés. belhanda n'est pas là, Seri est à la CAN. On fait le dos rond, on va passer cette phase difficile et repartir de l'avant."