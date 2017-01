[Exclu Téléfoot 22/01] - Le Document - Pogba : "Je veux gagner la Premier League"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Paul Pogba prend enfin la parole. Attendu au tournant après son transfert record à Manchester United l'été dernier, l'international français a évoqué son intégration et sa montée en puissance au sein de l'effectif des Red Devils, invaincus depuis 17 rencontres toutes compétitions confondues.

Véritable poumon dans l'entrejeu d'United, Pogba a ajouté l'efficacité à l'utilité en fin d'année 2016. Auteur de six buts et quatre passes décisives (4 buts et 3 passes en Premier League) en 29 rencontres, toutes compétitions confondues, l'ancien joueur de la Juventus Turin a pris une importance fondamentale au sein du onze titulaire de José Mourinho.

"Il fallait un petit temps d'adaptation avec l'équipe pour composer avec le changement de manager et les nouveaux joueurs. Cinq mois c'est le temps qu'il faut pour s'adapter", a indiqué Pogba à Téléfoot. "On a trouvé nos automatismes et on se sent beaucoup mieux. Les résultats sont là aussi. On se rapproche du haut de tableau et c'est ça qui compte. (...)"

Ambitieux au possible, Pogba rêve déjà de remporter des titres avec United. Le plus rapidement possible. "En 2017, j'aimerais bien gagner la Premier League", a précisé l'ancien du Havre.







L'avis de José Mourinho sur Paul Pogba









La réaction de Paul Pogba à Téléfoot

"Entendre des éloges d'un très grand entraîneur, cela fait toujours plaisir. Il faut bosser, bosser, bosser. Pas sur une ou deux années mais sur tout une carrière."





Son positionnement à Manchester united

Après avoir cherché la bonne formule pour son entrejeu, José Mourinho a finalement trouvé l'équilibre avec un milieu à trois composé de Michael Carrick, utilisé en pointe basse, Ander Herrera et Paul Pogba. United s'en est retrouvé transformé.













La réaction de Paul Pogba à Téléfoot

"Avoir quelqu'un derrière moi m'aide, ça me libère offensivement. Je peux me montrer beaucoup plus, principalement derrière les attaquants. On a trouvé les automatismes, on se comprend plus. Je suis plus libre offensivement."





L'avis de Didier Deschamps : "Quand il est bien dans sa tête, tout va bien"





Interrogé par Téléfoot, Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, a dressé un portrait élogieux du joueur de Manchester United.

"Sur ces dernières prestations c'est solide et efficace. Il y a beaucoup de simplicité, même s'il fait des gestes qui sortent de l'ordinaire. Quand il est bien dans sa tête, tout va bien. Quand il n'est pas bien... je serai là pour le lui dire de toute façon."













La réaction de Paul Pogba à Téléfoot

"C'est une relation franche. On se dit les choses. Si je fais de bonnes choses, il va me dire que c'est bien. Si tu fais un truc mauvais, il va te dire que "c'est mauvais, change ça." Tout ce qu'il dit, c'est pour mon bien, je l'accepte et je le prends en compte."