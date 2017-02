[Exclu Téléfoot 26/02] - Belhanda : "J'ai envie de rester à l'OGC Nice"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Younès Belhanda veut rester à l'OGC Nice la saison prochaine. Prêté une saison avec une option d'achat fixée à 9 millions d'euros par le Dynamo Kiev, le meneur de jeu de l'OGCN a affirmé à Téléfoot, dimanche, son intention de rester avec les Aiglons la saison prochaine.

Pilier du onze de départ de Lucien Favre, l'ancien joueur de Montpellier a retrouvé un club à sa mesure avec le Gym et ses meilleures sensations cette saison après deux saisons et demi passées avec le Dynamo et un passage de six mois à Schalke 04 de janvier à juin 2016.

Info Téléfoot : Nice et le dynamo vont débuter les négocations en mars

Selon les informations de Téléfoot, Nice et le Dynamo Kiev vont bien commencer les négocations pour l'incorporation définitive du joueur. Ces discussions vont débuter au mois de mars.

Belhanda : "Cela ne dépend pas de moi"

"Bien sûr que j'ai envie de rester, c'est une super équipe et une super ville. Mais cela ne dépend pas que de moi. Il y a une option d'achat avec un montant fixé, maintenant c'est aux deux clubs de trouver un terrain d'entente. Kiev ça reste une époque de ma vie qui est très bien. J'ai gagné des titres et d'un point de vue familial, cette a ville a compté."

Rivère : "On a toujours envie de conserver un bon joueur"

Ils ont dit - Jean-Pierre Rivère, le président de l'OGC Nice

"On a toujours envie de conserver un bon joueur. Mais on n'est pas les seuls à décider. Il appartient à un autre club, je suis très heureux qu'il soit parmi nous. Qu'il continuer à s'éclater et prendre du plaisir."