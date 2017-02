[Exclu Téléfoot 26/02] - Monaco va proposer une prolongation de contrat à Mbappé

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Monaco tient à Kylian Mbappé. Sous contrat jusqu'en 2019 avec le club de la Principauté, l'attaquant va se voir proposer une prolongation de contrat dans les plus brefs délais selon les informations de Téléfoot.

Courtisé par les plus grands clubs européens, le buteur, qui a marqué les esprits lors de la rencontre de Ligue des champions entre Manchester City et l'AS Monaco mardi dernier où il avait marqué le deuxième but de l'ASM (succès 5-3 du club anglais), va se retrouver à un carrefour pour décider de son avenir dans les prochaines semaines.

Selon les informations de Téléfoot, Manchester City était venu à l'assaut avec une offre de 40 millions d'euros l'été dernier. Une offre proprement refusée par les dirigeants monégasques. Tout comme l'approche du Red Bull Salzbourg, piloté par Gerard Houillier de 2012 à 2016.

Mbappé : "Le projet de Monaco est idéal pour les jeunes"

Interrogé par Téléfoot en décembre dernier, Kylian Mbappé avait souligné son envie de rester à Monaco, un endroit idéal pour son développement sportif et personnel. "Le projet de Monaco est idéal pour les jeunes. Des joueurs comme Thierry Henry, David Trezeguet et Anthony Martial sont passés par le club", avait notamment souligné le joueur.