[Exclu Téléfoot 26/02] - OM / PSG : Sakai, la belle surprise

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Titulaire indiscutable au sein de l'Olympique de Marseille, Hiroki Sakai a séduit tout un club et une ville en l'espace de quelques mois. Téléfoot est allé à sa rencontre.

Arrivé à l'Olympique de Marseille l'été dernier en provenance d'Hanovre, Hiroki Sakai a réussi le pari fou de s'imposer comme une des références au sein de la défense olympienne. Après des débuts difficiles à son arrivée, l'international japonais a trouvé ses marqués au fil des semaines au point de devenir un cadre aux yeux de Rudi Garcia.

Sa perception de l'OM

"Quand on m'a proposé de venir à Marseille, j'ai regardé des images du stade Vélodrome. J'ai été impressionné par cette ambiance, j'étais impatient d'y être."

Son intégration

"J'ai vraiment envie de parler Français, cela me tient à cœur. J'ai envie d'apprendre le plus vite possible."

Son état esprit sur et en dehors du terrain

"Je sais que tout le monde dit que je suis trop gentil. J'essaye de ne pas être trop gentil sur un terrain, car si c'est une qualité d'être trop gentil dans la vie de tous les jours, cela peut devenir un défaut dans certains cas."













Ce qu'ils pensent de lui

Rod Fanni, son coéquipier à l'Olympique de Marseille

"Il est très costaud. Je suis même fatigué de le Voir courir. Malheureusement On ne met pas assez l'accent sur son apport au sein de l'équipe. Il en fait beaucoup. On le chambre un peu car il est trop gentil. Il se fait un peu allumer à cause de ça (rires)."

Rudi Garcia, son entraîneur à l'Olympique de Marseille

"Avec Sakai, on communique en anglais, donc on s'adapte. Hiroki c'est un soldat. C'est un vrai plaisir de travailler avec quelqu'un comme lui."