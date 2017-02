[Exclu Téléfoot 26/02] - OM / PSG : Thomas Meunier : "Paris était l'endroit idéal pour percer"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Thomas Meunier, c'est l'histoire d'un outsider devenu numéro 1. Arrivé au Paris Saint-Germain l'été dernier en provenance du FC Bruges, Thomas Meunier est devenu un titulaire indiscutable au sein du onze de départ d'Unai Emery.

Doublure de Serge Aurier au début de la saison, le Belge a profité d'une fin d'automne compliquée pour le club de la capitale pour récupérer le poste à Serge Aurier, qui a également dû composer avec son départ pour la Coupe d'Afrique des nations en janvier. Ses performances ont permis à l'international belge de gagner le respect en l'espace de quelques mois.





Sa concurrence avec Serge Aurier : "Une concurrence saine"

"Quand on me demandait mes exemples en tant que latéral droit, je disais Philipp Lahm et Serge Aurier. Je suis arrivé comme doublure de Serge, mais je me suis beaucoup inspiré de lui. Quand je suis arrivé, j'avais beaucoup de progrès à faire. Et Il m'en reste à faire. Pour moi, on a une concurrence saine. On se fait grandir l'un l'autre."





Meunier / Aurier, une concurrence en chiffres :













Son arrivée au PSG : "Le meilleur endroit pour percer"





"J'ai eu le choix entre six ou sept clubs qui ont été vraiment francs dans leurs propositions. La plupart étaient des clubs anglais comme West Ham. Il y a eu Tottenham aussi à un moment. En Italie, il y avait le Napoli où j'étais proche de signer. Puis Paris est entré dans la danse. Pour Moi, c'était l'endroit où j'avais le plus de chances de percer en Ligue des champions."





Son statut de joueur peu connu à son arrivée au PSG





"Pour moi, c'était logique que les gens et les joueurs ne me connaissent pas. Mon but c'était d'inverser la situation. Et c'est ce qu'il s'est passé."













Bonus Téléfoot : Marc Wilmots raconte son transfert au PSG





En exclusivité pour Téléfoot, Marc Wilmots, ancien sélectionneur de la Belgique entre 2012 et 2016, a dévoilé les coulisses du transfert de Thomas Meunier au Paris Saint-Germain. Un transfert bouclé en plein Euro 2016.

"Le lendemain d'un match lors de l'Euro, Il m'a demandé s'il pouvait aller à Paris. Je sentais que c'était le moment. Donc évidemment, que je l'ai laissé partir. Le soir Il m'avait appelé et dit qu'il discutait encore. Il m'avait donc demandé de rester un peu plus. Je lui avais dit qu'il y avait entraînement le lendemain dans l'après-midi et que s'il était là vers 11h c'était bon. Finalement, j'ai eu un joueur qui est arrivé serein."