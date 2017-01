[Exclu Téléfoot 8/01] - Giroud sur son coup du scorpion : "Un geste qu'on ne réalise pas tous les jours"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

C'est l'histoire d'un but hors du commun. Auteur d'une aile de pigeon absolument sublime lors de la rencontre de Premier League entre Arsenal et Crystal Palace, Olivier Giroud a illuminé le 1er janvier en inscrivant ce qui devrait rester comme le plus beau but de l'année 2017.

Interrogé en exclusivité par Téléfoot, le buteur d'Arsenal est revenu sur les circonstances de cette réalisation venue d'ailleurs. Le but d'une vie.

"C'est un geste que l'on n'a pas la chance de réaliser tous les jours. J'ai voulu frapper au but, mais oui il y a une part de réussite", a indiqué Giroud à Téléfoot. "La trajectoire est parfaite, le but est plus beau parce qu'il y a une barre rentrante. Mais tu te rends compte que c'est un truc de fou."







Wenger : "C'est de l'art"





Interrogé sur le but de son protégé, Arsène Wenger n'a pas manqué de rendre hommage à l'ancien joueur de Montpellier. "Il a transformé ce but en art", a souligné le technicien des Gunners.



"On se souvient d'un joueur pour un ou deux buts spéciaux", a ensuite poursuivi Wenger. "Celui-ci restera certainement associé à Giroud pour toujours."