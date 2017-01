[Exclu Téléfoot 8/01] - Lille : les négociations avec Bielsa avancent bien

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Marcelo Bielsa à Lille, c'est toujours d'actualité. Selon les informations de Téléfoot, le technicien argentin, annoncé depuis de nombreuses semaines aux commandes du club nordiste, serait toujours en discussions avec les dirigeants du LOSC. Des discussions qui avancent bien et qui laissent espérer des débouchés positifs.

Choix prioritaire pour occuper le poste de technicien principal du projet de rachat de Gerard Lopez, dont l'acquisition du club devrait être effective à la date du lundi 16 janvier prochain. L'Argentin remplacerait Patrick Collot, qui avait pris la relève de Frédéric Antonetti, limogé cet automne.

L'avis de Sébastien Corchia :

"On en parle un petit peu forcément, car c’est d'actualité du jour au LOSC mais on essaye d'en faire abstraction pour ce concentrer sur ce qu'on a fait sur le terrain."

"On a eu des échos de cet entraîneur. On sait qu'avec lui on progresse énormément. on ne sait pas ce qu'il va se passer."

L'avis de notre consultant Edouard Cissé :

"J'étais un petit peu sceptique sur son arrivée. Mais s'il débarque cela va montrer le sérieux du projet. Et surtout cela va attirer des joueurs."