[Exclu Téléfoot 8/01] - Lo Celso : "Mon rêve c'est de réussir au PSG"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Le PSG retente le pari argentin. Cinq ans et demi après l'arrivée de Javier Pastore en provenance de Palerme, puis celles d'Ezequiel Lavezzi et d'Angel Di Maria, également intégrés au projet parisien de l'ère QSI, Giovani Lo Celso s'est engagé avec le club de la capitale pour prendre à terme la succession de l'ancien meneur de Palerme, au tapis suite à des blessures récurrentes.

Signé l'été dernier contre 10 millions d'euros, le désormais ancien milieu offensif de Rosario Central (qui a effectué le transfert le plus cher de son histoire en le vendant), ville dont il est originaire tout comme Lionel Messi et Angel Di Maria, a connu une progression éclair depuis ses débuts chez les professionnels à l'été 2015.

A la sortie d'une saison 2016 mitigée avec son club de toujours (38 matches, 2 buts, 8 passes décisives), et d'un tournoi olympique raté avec l'Argentine, le meneur de jeu espère s'imposer au fil des mois à Paris, puis devenir à terme international argentin.









Quel joueur est-il ?





"Je suis un volante (meneur de jeu plutôt excentré comme l'est Javier Pastore, un poste très important en Argentine). J'aime bouger derrière les attaquants et avoir le contrôle du ballon. Le PSG le fait très bien et ça me plaît. J'aime bien être proche des attaquants pour pouvoir leur faire des passes, mais également tirer au but."

Son avis sur le PSG





"C'est une équipe qui veut remporter tout ce qu'elle joue. Et pour un joueur c'est très important car j'ai toujours l'ambition de gagner. Et quand tu as ce genre d'opportunité, tu ne l'as pas forcément une seconde fois car c'est l'un des plus grands clubs d'Europe."

Son avis sur son modèle, Angel Di Maria





"Angel est un joueur génial. Il a fait une carrière professionnelle très belle. Il me dit que je vais arriver dans un grand club, très sérieux, qu'il faut en profiter un maximum et saisir les opportunités."









Ce qu'ils pensent de lui :

Mauro Cetto - Ancien joueur du FC Nantes et ancien coéquipier de Lo Celso à Rosario

"C'est un joueur très jeune mais qui progresse. Et au fil du temps, plus il va jouer, plus il va progresser."

Edouard Cissé - Consultant Téléfoot

"J'ai envie d'y croire. Il a 20 ans, si le PSG va le recruter c'est qu'il a des capacités. Petite patte gauche, de Rosario, on a tout de suite tendance à penser à Messi ou à Di Maria. Dans tous les cas, c'est un joueur avec beaucoup de talent et de percussion. Maintenant, il va devoir s'adapter au championnat de France et à l'intensité des entraînements."