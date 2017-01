[Exclu Téléfoot 8/01] - Mercato - Giroud : "Avec Arsenal, on est sur le point de trouver un accord pour prolonger"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Arsenal et Olivier Giroud, la belle histoire devrait se poursuivre. Interrogé en exclusivité par Téléfoot sur son but en coup du scorpion, marqué le 1er janvier dernier face à Crystal Palace, le buteur français s'est également penché sur son début de saison compliqué et son futur. Sujet aux spéculations et autres rumeurs, son avenir semble s'inscrire dans la durée à Londres.

En négociations pour prolonger son contrat avec le club anglais depuis l'automne, Giroud, engagé contractuellement jusqu'en 2018, devrait prolonger sous peu son bail avec le club au canon. "On est sur le point de trouver un accord pour une prolongation", a indiqué l'attaquant français.

Giroud a rapporté 4 points à Arsenal pendant les fêtes

"C'était aussi un geste de confiance, j'ai envie de continuer l'aventure ici dans cette famille d'Arsenal. Je m'y sens très bien", a ensuite poursuivi Giroud.

Sur le banc depuis le début de la saison, après une reprise tardive suite à l'Euro 2016, puis sa blessure à un orteil survenue en septembre, le Français a dû attendre le 1er novembre pour fêter sa première titularisation avec le maillot d'Arsenal lors de la rencontre de Ligue des champions face à Ludogorets.

En Premier League, il a fallu attendre la période des fêtes et la réception de West Bromwich Albion (1-0), le 26 décembre dernier, pour débuter enfin une rencontre. Auteur du but de la victoire face à WBA à l'Emirates, de ce coup du scorpion face à Crystal Palace (2-0), puis de l'égalisation dans le temps additionnel sur la pelouse de Bournemouth mercredi dernier (3-3), l'international français a complètement relancé sa saison en se montrant décisif.

Wenger : "Giroud ? C'est un battant"

"Quand j'ai parlé avec le coach, il m'a toujours répété que j'étais un joueur important", a souligné le Tricolore. "Je sais de quoi je suis capable, il suffisait d'être patient, de travailler à l'entraînement et d'attendre son heure."

Interrogé sur le début de saison compliqué de son joueur, Arsène Wenger s'est montré philosophe. "J'ai un grand respect pour lui vous savez. C'est vrai qu'il n'a pas toujours joué et malgré ça il reste très motivé. C'est un battant Olivier vous savez, il a un mental fantastique."





Les temps de passage de Giroud à Arsenal depuis 2012













Giroud à Téléloot en novembre : "Aucun doute quant à mon avenir à Arsenal"