[Exclu Téléfoot 8/01] - Mercato : Sakho pisté par onze clubs, dont l'OM, l'OL, Séville et Valence

Mamadou Sakho s'apprête à relancer sa carrière. Mis de côté à Liverpool par Jürgen Klopp depuis le début de la saison, l'international français devrait fort probablement changer d'air lors de ce mercato hivernal.

Selon les informations de Téléfoot, le défenseur central a reçu onze offres de transfert sur la table lors des dernière semaines. Parmi les plus importantes, on notera celles venues d'Espagne où le FC Séville, qui a laissé partir Timothée Kolodziejczak au Borussia VfL Mönchengladbach, et le Valence CF, qui cherche à trouver une solution de repli pour palier l'absence d'Aymen Abdennour, parti à la Coupe d'Afrique des Nations.



Sakho, parti du PSG à l'été 2013, a également des pistes en France. Selon les informations de Téléfoot, le héros de France - Ukraine 2013 est suivi par trois clubs : le LOSC, qui partira sur un nouveau projet à partir du 16 janvier avec le rachat de Gerard Lopez, l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille, également engagé dans un nouveau projet mené par l'Américain Franck McCourt.

Les pistes de Mamadou Sakho pour le mercato hivernal :

Angleterre - Norwich, Crystal Palace, Southampton









Turquie - Galatasaray, Fenerbahçe









France - Lille, Lyon, Marseille















Espagne - FC Séville, Valence CF