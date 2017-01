Patrice Evra à l’OM c’est officiel !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Dimanche dernier, les équipes de Téléfoot vous le révélaient en exclusivité : Patrice Evra va quitter la Juventus pour l’OM ! Un contrat de 18 mois est évoqué. A la recherche d’un latéral gauche, les dirigeants olympiens ont pris contact avec l'international français en fin de semaine dernière. Selon nos informations, le joueur a été fortement séduit par le discours de Rudi Garcia, un entraîneur dont il a toujours apprécié la philosophie de jeu. La présence du technicien sur le banc de l'OM a été décisive dans la décision d'Evra. Egalement courtisé par Crystal Palace ou Schalke 04, le latéral de la Juve a en fait longtemps hésité avec Valence et a pris sa décision mardi soir... pour le plus grand bonheur des dirigeants marseillais.



De retour en Ligue 1, 11 ans après

Depuis ce matin, on savait que ce n’était qu’une question d’heures. L’agent du défenseur était présent à Marseille pour finaliser l’arrivée du joueur de 35 ans. Désireux de quitter la Juventus pour retrouver du temps de jeu, Patrice Evra avait été sollicité par plusieurs clubs, dont Valence, Crystal Palace ou Schalke 04. Mais c’est finalement à Marseille que l’ancien capitaine des Bleus va donc évoluer ! Après avoir quitté la Ligue 1 en 2006 pour rejoindre Manchester United, en provenance de l’AS Monaco, Evra fait donc son retour dans l’hexagone.









Une carrière débutée à Paris !

Peu de gens le savent mais Patrice Evra a commencé avec la CFA du PSG avant de partir direction l’Italie en 1998 pour évoluer à Marsala en Serie C1, puis à Monza en SerieB ! Il rejoint ensuite Nice en 2000 en Ligue 2 pour deux ans avant d’entamer sa belle carrière à l’AS Monaco. Avec le club de la Principauté, il disputera sous la direction de Didier Deschamps la finale de la Ligue des Champions 2004, perdue contre le FC Porto de Mourinho 3-0. En Janvier 2006 il rejoint Manchester United où il restera 8 ans.



Le rap de Patrice Evra et Paul Pogba :









Manchester, l’éclosion d’Evra

En Premier League, avec Cristiano Ronaldo, ils forment l’un des côtés gauches les plus dangereux d’Europe. Au cœur d'une formation redoutable, c’est en toute logique que son palmarès explose réellement en Angleterre avec Sir alex Ferguson en remportant une ligue des Champions (2008), un Mondial des Clubs (208) cinq titres de champion (2007, 2008, 2009, 2011, 2013), 3 coupes de la Ligue (2006, 2009, 2010) et 3 Charity Shield (2008, 2011, 2013). En 2015 il rejoint la Juventus pour remporter deux Scudetti et deux coupes d’Italie (2015 et 2016)









Un goût d’inachevé en Bleu

Si c’est à Monaco qu’il est sélectionné pour la première fois en Bleu c’est avec les Red Devils qu’il va s’imposer comme un cadre de la sélection. Au total il compte 81 sélections en équipe de France, où il a évolué sous les ordres de Raymond Domenech, Laurent Blanc, et Didier Deschamps.

Mais s’il possède l’un des plus beaux palmarès en club où il a tout gagné, en Bleu, il n’a pas remporté le moindre titre, la finale perdue de l’Euro 2016 restant sans doute sa plus grande déception. Le natif de Dakar aura cependant l’occasion avec l’Olympique de Marseille d'ajouter une très belle ligne à son extraordinaire carrière.