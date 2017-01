FA Cup : Arsenal, Chelsea et Manchester City n’ont pas fait dans la dentelle

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Arsenal, Chelsea et Manchester City n’ont fait qu’une bouchée de leur adversaire du quatrième tour de la FA Cup. Liverpool, en revanche, est tombé à domicile tandis que Tottenham a eu toutes les peines du monde à se défaire de Wycombe.



La balade des londoniens

Chelsea n’a pas tremblé face à Brentford (D2). Grâce à des réalisations signées Willian (14e), Pedro (21e), Ivanovic (69e) et Batshuayi (81e), les Blues se sont facilement qualifiés pour la suite de la FA Cup, signant un énième clean sheet à domicile. Quelques heures plus tard, ils ont été imités par les Gunners d’Arsenal, qui s’est illustré par une manita sur la pelouse de Southampton. Welbeck, d’un doublé (15e, 22e) et Walcott, d’un triplé (35e, 69e, 84e) ont été les grands artisans de la victoire. Ça passe aussi pour Manchester City, qui s’est offert le scalp de Crystal Palace d’un score fleuve là aussi. Sterling (43e), Sané (71e) et Touré (90e+2) ont marqué.





La galère de Tottenham

Alors que leurs voisins se sont baladés, les Spurs de Tottenham ont dû s’employer pour éliminer la modeste équipe de Wycombe. A White Hart Lane, le onze remanié de Pochettino a dû attendre les entrées en jeu de Janssen et Alli pour renverser une situation mal embarquée. Les Spurs étaient alors menés 2 à 0 avant que Son puis Janssen ne valident l’égalisation. Wycombe a ensuite repris l’avantage mais Alli a fait parler son talent pour revenir à 3 partout. Et c’est finalement dans les ultimes secondes que Son a obtenu la victoire via un tir dévié. Il s’en est fallu de peu.





Liverpool passe à la trappe

Au final, le grand perdant de la journée n’est autre que Liverpool. Alors qu’ils jouaient à Anfield, les Reds ont confirmé leurs difficultés du moment en tombant face à Wolverhampton, pourtant pensionnaire de la 2ème division anglaise, sur le score de 2 à 1. Déjà sortis de la Coupe de la Ligue par Southampton en demi finale, les hommes de Klopp sont maintenant éliminés de la FA Cup. Il faudra se reprendre lors du prochain match, un choc face à Chelsea en Premier League. Pas un cadeau.