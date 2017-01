FA Cup : carton pour les deux Manchester, Arsenal remercie (encore) Giroud

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Alors que Manchester City et Manchester United n’ont fait qu’une bouchée de leur adversaire respectif au 3e tour de la FA Cup, Arsenal a eu toutes les peines du monde à battre la modeste équipe de Preston.





Manchester City, la manita

Pep Guardiola s’est rappelé des bons souvenirs de Liga à l’occasion du « choc » entre West Ham et Manchester City au 3e tour de la FA Cup, terminé par une manita. Les Citizens ont étrillé des Hammers à côté de la plaque sur leur propre pelouse. En première mi-temps, Yaya Touré a ouvert le score sur penalty (33e) puis Nordtveit, contre son camp (41e) et Silva (43e), ont porté l’avance à trois buts. Agüero (50e) et Stones (84e) ont plié l’affaire après la pause. Comme le tableau d’affichage l’indique, il n’y a pas eu photo entre les deux équipes et Manchester City confirme sa marche en avant depuis la défaite face à Liverpool lors de la 19e journée de Premier League.





Manchester United : Rooney en mode historique

Manchester United a imité son voisin et facilement battu Reading (Championship) lors des 16e de finale de la Coupe d’Angleterre, signant une huitième victoire de rang toutes compétitions confondues. L’infernal Wayne Rooney a parfaitement lancé les Red Devils (7e) et s’est permis d’égaler la légende Bobby Charlton avec un 249e but sous le maillot de Manchester United. Tout un symbole. Martial (15e) a confirmé la bonne entame des hommes de José Mourinho et Marcus Rashford y est allé de son doublé rapide (75e, 79e) pour finir le job. Quatre buts et un clean sheet : le Special One semble bel et bien avoir trouvé la bonne formule, malgré un calendrier très chargé.





Arsenal remercie Giroud

Personne ne donnait cher de la peau des Gunners à la pause du match face à la modeste équipe de Preston North End, pensionnaire de Championship. Mené 1 à 0 et assez méconnaissable, Arsenal a, fort heureusement, égalisé peu après le retour des vestiaires, Ramsey (46e) répondant à Robinson (7e). Mais il a quand même fallu attendre les ultimes minutes, alors qu’on se dirigeait vers un piètre nul, pour voir Giroud donner la victoire aux siens (89e). Comme face à West Bromwich Albion et Bournemouth en championnat, l’attaquant français s’est montré décisif dans le money time. Il a surtout trouvé la faille sur chacune de ses quatre dernières sorties. L’homme fort et en forme chez les Londoniens en ce moment, c’est lui et personne d'autre.