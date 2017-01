FA Cup : Chelsea et Tottenham qualifiés, Liverpool devra s’arracher

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Les Blues de Chelsea et les Spurs de Tottenham ont validé leur billet pour le 4e tour de la FA Cup. Accrochés, les Reds de Liverpool devront jouer un autre match.

Chelsea et Tottenham se sont qualifiés pour le prochain tour de la Coupe d’Angleterre. Liverpool a, lui, gagné le droit de jouer un deuxième match.





Chelsea a déjà oublié Tottenham

Battu par Tottenham en milieu de semaine, Chelsea s’est vengé sur Peterborough (D3 anglaise). Sans certains de ses cadres au coup d’envoi (Eden Hazard, Diego Costa, N’Golo Kanté ou encore Cesar Azpilicueta), les Blues n’ont pas eu à forcer leur talent. Pedro a notamment été intenable, inscrivant un doublé (18e, 75e) et délivrant un caviar pour Willian (52e). Michy Batshuayi, qui a eu sa chance à l’image de Kurt Zouma, a lui aussi été décisif : un but (44e) et une passe décisive pour Pedro. Réduit à dix après l’expulsion de John Terry, le club de Londres n’a subi qu’un léger frémissement au moment de la réduction du score signé Nichols (70e). Mais il y a trop de divisions d’écart entre les deux équipes.





Tottenham enchaîne

Une mi-temps : Tottenham a eu besoin d’une mi-temps pour correctement entrer dans le match face à Aston Villa (D2). Après quarante cinq premières minutes décevantes, Mauricio Pochettino a fait les ajustements qu’il fallait pour voir ses Spurs l’emporter et se qualifier pour le quatrième tour de la FA Cup. L’entrée en jeu de Georges-Kévin Nkoudou a notamment été déterminante puisque le Français a parfaitement servi Ben Davies pour l’ouverture du score (71e). Un autre Français, Moussa Sissoko, l’a imité pour que Son Heung-min puisse valider le succès de Tottenham (81e). Les Spurs continuent leur marche en avant après s’être offert le scalp de Chelsea en championnat.





Liverpool accroché

« Plymouth a mérité le match nul et le "rematch". Je ne sais pas combien de gens habitent à Plymouth. Mais on aurait dit que toute la ville était dans leur surface de réparation. » : Jurgen Klopp, qui avait aligné une équipe des Reds rajeunie, a assumé ses responsabilités après le nul obtenu par Plymouth (D4) à Anfield, malgré une possession adverse de 80 %. Liverpool devra aller chercher la qualification là-bas et nous ne sommes pas sûrs que le coach allemand redonnera sa chance à la relève.