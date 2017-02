FA Cup : Tottenham et Manchester United filent en quarts

Par Redaction | Ecrit pour TF1 |

Les Blackburn Rovers ont espéré près de 75 minutes faire tomber le tenant du titre. Zlatan Ibrahimovic, entré à l’heure de jeu, a douché leurs espoirs dans le dernier quart d’heure. Servi par Paul Pogba, lui aussi remplaçant au coup d’envoi, à la limite du hors-jeu, l’attaquant suédois se retournait dos au but dans la surface et croisait sa frappe du pied droit (27ème). Imparable. Ibrahimovic a profité de la lâcheté du marquage adverse et d’une couverture peu judicieuse d’un défenseur adverse pour donner la victoire aux siens avec une facilité déconcertante.

Blackburn plombé par son efficacité

Déjà fébrile sur l’égalisation de Rashford (27ème), la défense des Rovers a plombé le travail des offensifs. Car Blackburn avait bien ouvert le score par l’intermédiaire de Danny Graham (17ème). Le 23ème du Championship regrettera sans doute longtemps ses six tirs cadrés. Les Red Devils ont cadré à trois reprises, pour deux buts. Précis. Si Manchester United a fait tourner ce week-end pour parachever une excellente semaine marquée notamment par la victoire sur Saint-Etienne en Ligue Europa (3-0), Tottenham avait opté pour une équipe type.

Harry Kane voit triple

Grand bien lui en a pris. Sans trembler, les Spurs ont pris la mesure d’une bien faible équipe de Fulham. Harry Kane a inscrit un triplé, propulsant son équipe en quarts de finale de la compétition. Christian Eriksen s’est lui aussi distingué avec deux passes décisives pour son attaquant, la dernière offrande ayant été délivrée par Delle Alli à l’issue d’un mouvement collectif astucieux.