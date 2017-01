FC Barcelone : Messi et Suarez relancent le Barça

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

En dominant aisément Las Palmas (5-0, doublés de Messi et Suarez), le FC Barcelone signe sa sortie la plus rassurante de ce début d'année.

Une semaine après son nul (1-1) contre Villarreal, le Barça n'a pas eu à forcer son talent pour disposer (5-0) de Las Palmas samedi en Liga.

Le FC Barcelone à sa main



Qualifié en Coupe du Roi face à l’Athletic Bilbao en semaine, le FC Barcelone semble avoir laissé passer l’orage après un début d’année difficile. Ce samedi après-midi, face à la surprise Las Palmas, les Blaugranas n’ont pas fait de détail au Camp Nou (5-0) et se sont offerts une nouvelle "manita". Largement dominateurs, les hommes de Luis Enrique ont ouvert la marque rapidement par Luis Suarez (14e) sur une passe d’André Gomes. Peu en réussite en première période face à Javi Varas (33e, 43e, 45e), Lionel Messi a ensuite surgi juste après la pause pour profiter d’une erreur du portier canarien (52e) et doubler la mise. Las Palmas a ensuite explosé, offrant à Luis Suarez un doublé (57e) avant qu’Arda Turan, titulaire à la place de Neymar, n’ajoute un 4e but (59e) et Aleix Vidal ne passe la manita (80e).

Messi et Suarez soignent leurs stats

Pour Messi, pour la première fois buteur face à Las Palmas (!), et Suarez, nettement plus face aux Majorquins (5 buts en 3 confrontations), cette 18e journée leur a permis de conforter leur place de co-leader au classement des buteurs avec 14 buts inscrits. Pour le Barça, ce succès facile lui permet de revenir provisoirement à deux points de son rival du Real Madrid … Mais le club catalan compte deux matches en plus par rapport à l’équipe de Zinédine Zidane qui ne joue que demain à Séville (20h45).