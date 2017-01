FC Barcelone : 4 départs programmés cet été ?

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

L’ambiance est au beau fixe pour les Catalans, revenus à deux longueurs du Real Madrid, et qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du Roi. Alors que les rêves de triplé sont encore possibles pour les Blaugranas, quelques petites ombres apparaissent sur le beau tableau barcelonais. 4 joueurs pourraient quitter le club cet été. Jérémy Mathieu, Aleix Vidal, Arda Turan et Ivan Rakitic ne seraient pas conservés lors du prochain Mercato.



Jérémy Mathieu et Aleix Vidal n’ont pas convaincu

L’arrivée cet été de Samuel Umtiti avait déjà envoyé un message fort à Mathieu. Déjà devancé par Javier Mascherano et Gerard Piqué, l’ancien Toulousain devenait le 4ème choix de Luis Enrique. Cette saison il n’a joué que 5 matches en Liga, la faute surtout à des blessures à répétition. Utilisé régulièrement en octobre, Mathieu s’est ensuite blessé et n’a été disponible qu’à la mi-janvier.

Quant à Aleix Vidal, le constat est plus dur. Il n’a jamais convaincu Luis Enrique et ce dernier n’a jamais compté sur lui : l’Espagnol de 27 ans a joué 8 matches cette saison toutes compétitions confondues, essentiellement en coupe. A noter qu’entre septembre et novembre, il n’a fait que deux apparitions sur la pelouse (10 novembre Barcelone-Alaves 1-2 en Liga, et le 30 novembre Hercules-Barcelone en coupe 1-1). Tous deux ne devraient pas être conservés par le Barça cet été.











La MSN bloque Turan, Rakitic perd en importance

Pour le Turc Arda Turan, la situation est différente. Le trio Messi-Neymar-Suarez réalise des prodiges match après match et l’ancien Colchonero doit se contenter de bout de match. Parfois positionné au milieu, il accompagne alors Iniesta, mais il n’est pas souvent aligné cette saison encore.

En Liga il a disputé 10 matches pour 3 buts et 3 passes décisives. Le cas d’Ivan Rakitic est encore différent. Le Croate était jusqu’à peu un maillon essentiel du Barça. Mais depuis le Clasico, il joue moins, Luis Enrique lui préférant André Gomes ou Denis Suarez. Résultat , les deux créateurs sont eux aussi souvent annoncés dans d'autres clubs la saison prochaine.











Les finances mises à mal

Mais ces départs prévus trouvent aussi une autre explication, celle de l’équilibre budgétaire selon Marca et la Gazzetta. Le Barça a fait de gros efforts financiers pour prolonger Neymar puis Suarez, en revalorisant leurs contrats. Les dirigeants Catalans prévoient de faire pareil avec Lionel Messi et plus tard Andres Iniesta. Ces dépenses vont mettre à mal les comptes du FC Barcelone et par conséquent, certains joueurs seraient « sacrifiés » pour revenir à un meilleur équilibre économique.