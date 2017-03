FC Barcelone : un nouveau jackpot pour Messi ?

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Selon El Mundo Deportivo, l'attaquant argentin aurait décidé de rester en Catalogne. Le FC Barcelone a su se montrer convaincant et surtout généreux avec sa star. On parle d'un salaire de près de 40M€ par saison.

La star blaugrana serait sur le point d'accepter la dernière offre de ses dirigeants qui lui proposent un salaire XXL pour prolonger. Le quotidien espagnol parle d'une potentielle offre de 40 millions d'euros par saison. De quoi donner le tournis...

Une prolongation imminente



Cela ne semble être plus qu'une question de semaines avant que Lionel Messi prolonge son contrat avec le FC Barcelone. L’Argentin devrait, selon toute vraisemblance, apposer sa signature sur un nouveau bail, lui qui aurait d’ores et déjà annoncé sa volonté de rester dans son club formateur. Un indice de poids quant à son avenir, mais El Mundo Deportivo va plus loin ce samedi en annonçant clairement sa future rémunération.

Barcelone ne lâchera pas sa pépite



Selon le journal sportif espagnol, la direction a octroyé plus de 64 millions de bonus à la signature pour Neymar, Busquets et Mascherano lors de leur prolongation, la moitié étant destinée au Brésilien. Pour Leo Messi, c’est la somme de 40 millions qui est avancée. Un moyen très efficace pour éviter que d’autres clubs lui donnent l’idée de rester jusqu’à la fin de son contrat et d’obtenir une prime gigantesque. Il fut un temps, l'attaquant catalan n'était, dit-on, pas insensible aux sirènes de la Premier League...



Un salaire annuel de plus de 35 millions d'euros



Pour accompagner cet énorme bonus, c’est un contrat de 5 ans qui lui sera proposé. Son salaire, estimé à 23 millions par saison hors prime et revenus publicitaires, serait également largement réévalué à la hausse pour dépasser la barre de 35 millions. Au total, c'est donc 215 millions qu'il pourrait percevoir sur 5 ans.