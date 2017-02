FC Barcelone : le club n'est plus le même

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

C’est une drôle de semaine qu’ont vécu les supporters catalans. Après avoir été surclassé par le Paris Saint-Germain, le Barça s’est un peu repris en gagnant timidement face à Leganes. Mais les fans catalans ont assisté à une première assez surprenante



Un seul Espagnol au coup d’envoi !

Avec la défaite contre le PSG, Luis Enrique a décidé de mettre du sang neuf dans le onze de départ. Iniesta, Jordi Alba et Piqué ont ainsi commencé sur le banc. Résultat ? Un seul Espagnol, en la personne de Sergi Roberto était titularisé ! C’est la première fois de son histoire en championnat que le FC Barcelone commençait une rencontre avec 10 joueurs de nationalité étrangère !

A l’heure de la mondialisation, le Barça faisait bande à part en comptant essentiellement sur les joueurs passés par la Masia, mais il semble que les temps changent également pour les Catalans.













3 joueurs du centre de formation titulaires

En plus de ce fait historique pour les Blaugranas, il y a une autre donnée qui a marqué les esprits. Parmi les joueurs choisis par Luis Enrique en début de rencontre, seulement 3 d’entre eux ont été formés au Barça ! Lionel Messi, buteur à deux reprises lors de ce match, Rafinha et donc Sergi Roberto étaient les seuls produits 100% catalans. C’est donc une petite révolution pour une équipe très attachée à son identité et qui a souvent formé les joueurs qui ont composé ses rangs.



Derrière Messi, Iniesta, Busquets et Piqué, peu de joueurs formés à la Masia montrent le bout de leur nez. De plus en plus, les jeunes Barcelonais comme Munir, Bartra ou Deulofeu ont cherché à quitter la Catalogne à la recherche de temps de jeu. Avec cette tendance qui semble se confirmer, c’est donc toute l’identité du FC Barcelone qui est en pleine mutation.