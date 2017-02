FC Barcelone : Pour Iniesta, Marco Verratti est son successeur

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Et s’il ne fallait ressortir qu’un seul parisien lors du choc contre le FC Barcelone en huitième de finale aller (4-0), Andrès Iniesta choisirait Verratti. C’est l’anecdote révélée par Blaise Matuidi à nos confrères de France Bleu.







« Verratti c’est la relève »

Lorsqu’on lui demande quelle phrase il retiendrait du match de Ligue des Champions contre le Barça, Blaise Matuidi a évoqué une anecdote lors d’un échange avec Andrès Iniesta. Alors que Marco Verratti était à terre, le milieu de terrain français s’est adressé à son adversaire espagnol en lui disant à propos de l’Italien « C’est la relève ». Ce à quoi le talentueux barcelonais a répondu « oui c’est ce que je pense. »

Lors de cette rencontre, les milieux de terrain parisiens ont beaucoup impressionné notamment dans leur travail à la récupération, au pressing et à l’animation offensive. Le talent technique de Verratti a donc également marqué les Barcelonais, dépassés dans tous les niveaux du jeu par le PSG.











Enfin la bonne année pour Paris ?

Iniesta et Verratti influent beaucoup sur le jeu de leurs équipes respectives. Leur sens du jeu est leur atout premier et la qualité de passe de l’Espagnol est sans égal. Pour l’Italien, c’est sa technique et sa vivacité qui le caractérisent le plus. Blaise Matuidi a bien conscience du talent d’Iniesta dont les Parisiens devront se méfier au match retour, mais l’international français met surtout en avant « la chance d’avoir son successeur avec Marco. »

Au match aller ça a suffi, espérons que pour la suite en Ligue des Champions, cela permette au PSG d’aller très loin. Mais avec ce genre de comportement et de joueurs, Paris a peut-être enfin l'étoffe pour réaliser un très joli parcours en ligue des Champions.