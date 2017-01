FC Barcelone - L'attitude de Neymar exaspère les dirigeants du Barça

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

La vie pleine d'excès de Neymar ne passe plus au FC Barcelone. Exempté du dernier match de l'année civile 2016 par le club catalan (un succès en Copa del Rey face à l'Herculès Alicante 7-1), le Brésilien, parti passer ses vacances au Brésil, se serait mis ses dirigeants à dos à causes de son train de vie trop tourné vers la fête et surtout une communication digitale très limite.

Selon la très populaire émission "Chiringuito de Jugones", c'est principalement la communication du joueur sur les réseaux sociaux qui poserait un énorme problème au Barça. Lors de l'émission du 3 janvier, le journaliste Eduardo Inda a révélé le courroux du club catalan, furieux que le joueur ait posté une photo sur son compte Instagram du joueur que le Barça était de sortie en même temps.













"Un manque de respect à ses coéquipiers"





"La direction du FC Barcelone est très en colère contre Neymar à cause de ce qu'il a fait pendant ses vacances et du manque d'attention porté à son activité sur les réseaux sociaux", a expliqué le journaliste. "Il a été dans l'excès, pendant que ses coéquipiers jouaient un match de Coupe du Roi. C'était un manque de respect pour ses coéquipiers."

Muet depuis le 19 octobre, Neymar, auteur de 6 buts et 14 passes décisives depuis le début de l'exercice 2016/2017, est en train de vivre sa saison la plus compliquée avec le Barça, ne serait-ce qu'un point de vue statistique.