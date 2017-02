FC Barcelone : Lionel Messi marque mais boude

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Le huitième de final aller en Ligue des Champions contre le PSG a laissé des traces. Le mécontentement du quintuple Ballon d’Or s’est fait savoir et visiblement Lionel Messi voudrait voir du changement au sein du Barça. Et la prestation de son équipe dimanche soir contre Leganes ne va pas le rassurer.







Un but libérateur non célébré

Après le 0-4 infligé mardi soir en Ligue des Champions, le FC Barcelone avait l’occasion de relever la tête avec la manière avec la réception de Leganes qui joue le maintien. Si les Catalans ont obtenu les 3 points, le jeu pratiqué a de nouveau montré quelques inquiétudes. Le succès n’a en effet été obtenu qu’en toute fin de rencontre avec un pénalty transformé par Messi. L’Argentin n’a d’ailleurs pas étalé sa joie après son but qui offre pourtant trois points précieux dans la lutte pour le titre.







La Coupe du Roi, seul titre en vue ?

Récemment, nous vous annoncions que Lionel Messi souhaitait du sang neuf au sein du FC Barcelone et l’Argentin souhaiterait même plusieurs départs lors du Mercato estival. Cette saison, même s’il est le meilleur buteur de Liga (19 buts) juste devant Suarez (18), les Blaugrana sont potentiellement distancés en Liga, à un point du Real mais avec deux matches en plus que les Madrilènes. Et surtout, il est fort probable que Lionel Messi dise adieu à un rêve de titre en Ligue des Champions après la lourde défaite face au PSG. Au final, il ne pourrait lui rester que la Coupe du Roi en lot de consolation comme seul titre collectif cette année.







Un jeu moins alléchant

Mais c’est avant tout le jeu du Barça qui inquiète : malgré 72% de possession de balle, les hommes de Luis Enrique ont subi 11 tirs sur leurs cages. Tout comme contre Paris, la défense catalane montre encore des signes d’inquiétudes. On comprend mieux alors pourquoi Messi n’a pas sauté de joie suite à son but décisif contre Leganes, une formation que les Catalans avaient battu 5-1 à l’aller. Pour le déplacement sur la pelouse de l’Atletico dimanche, Messi attend sûrement mieux de ses partenaires. Cet état d'esprit était par ailleurs partagé par Luis Enrique en toute fin de rencontre : « Nous sommes forcément soulagés d’avoir gagné. Pour autant, il n’y a pas de quoi pavoiser. »