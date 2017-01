FC Barcelone - Messi met (encore) la misère à Umtiti et ses coéquipiers à l'entraînement (Vidéo)

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Il ne faut jamais énerver Lionel Messi. En pleine forme en ce début d'année 2017, l'Argentin a de nouveau martyrisé ses coéquipiers à l'entraînement mercredi. La vidéo de ce nouvel exploit technique a évidemment fait le tour des réseaux sociaux.

Auteur d'une course balle au pied dont il a le secret, le joueur de Rosario a littéralement mis Samuel Umtiti - qui défendait sur lui - à terre avant de feinter Sergi Roberto et marquer grâce à un double petit pont (sur le dernier défenseur et le gardien). Une nouvelle action de classe de la part du capitaine de la sélection d'Argentine. On a hâte de voir son prochain coup de génie.