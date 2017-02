FC Barcelone : Messi ne s’est pas remis de la victoire du PSG !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Le 4-0 infligé par le PSG a impressionné le monde du football et a semble t-il atteint moralement les Catalans, et en particulier Lionel Messi. Le quintuple Ballon d’Or a en effet du mal à oublier les critiques survenues suite à ce spectaculaire huitième de finale aller.





« J’ai remarqué qu’il était très fâché »

De l’aveu même du sélectionneur argentin, Edgardo Bauza, Lionel Messi a du mal à digérer la prestation de son équipe contre Paris. Dominés dans tous les secteurs du jeu par les Champions de France, le FC Barcelone n’a quasiment pas existé lors de cette rencontre et si les commentaires ont été très positifs en faveur du PSG, ils ont été catastrophiques pour le Barça : « Je crois que Lionel Messi a décidé de ne pas célébrer son but [contre Leganes en Liga dimanche dernier] en réaction au flot de critiques qu’il a reçues après la défaite contre le PSG » a déclaré Bauza au quotidien argentin Olé. « J’ai remarqué qu’il était très fâché quand il a inscrit ses deux buts, ce n’est pas habituel chez lui, preuve que cet épisode l'a marqué. Mais le plus important c’est qu’il est toujours décisif. »











« Ces critiques ne sont pas forcément justes »

Même « fâché », Messi a en effet répondu présent sur le terrain avec deux buts, dont notamment un en toute fin de rencontre sur pénalty pour donner trois points précieux au FC Barcelone dans la course au titre. C’est d’ailleurs ce que veut retenir Bauza : « Le plus important c’est qu’il a fait gagner son équipe. On peut comprendre que c’est un moment particulièrement difficile pour lui. Ces critiques ne sont pas forcément justes. »

Mais pour le FC Barcelone et Lionel Messi, être proches d’une élimination dès les huitièmes de finale en Ligue des Champions, et peiner à s’imposer contre Leganes qui joue le maintien est tout de même inquiétant. On comprend mieux que le quintuple Ballon d’Or n’ait pas le cœur à la fête, malgré un doublé. Dimanche soir, le choc en Liga contre l’Atletico Madrid en sera encore plus intéressant…