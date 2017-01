FC Barcelone : la MSN de retour, 100ème but pour Suarez

Par Grégoire Duhourcau | Ecrit pour TF1 |

Le FC Barcelone a obtenu son billet pour les quarts de finale de la Coupe du Roi en venant à bout de l’Athletic Bilbao (3-1), mercredi en huitième de finale retour. L’occasion pour Luis Suarez de marquer son 100ème but en 120 matchs sous le maillot du Barça. Une précocité presque jamais vue chez les Blaugrana.

Les joueurs du FC Barcelone ont justifié leur absence au gala de la FIFA, lundi soir. Ils avaient décidé de ne pas se rendre à Zurich afin de préparer au mieux le huitième de finale retour de Coupe du Roi qui les attendait mercredi, contre l’Athletic Bilbao. Un choix qui s’est avéré payant puisque les hommes de Luis Enrique ont réussi à se qualifier après avoir perdu 2-1 à l’aller, en s’imposant 3-1 sur leur pelouse.





Les trois buts ont été inscrits par Luis Suarez, Neymar et Lionel Messi. Les trois joueurs de la MSN n’avaient plus marqué dans une même rencontre depuis le 17 septembre dernier et un déplacement à Leganes (5-1). Par ailleurs, Neymar, muet depuis le 19 octobre, a retrouvé le chemin des filets, sur pénalty.

Suarez, des chiffres qui donnent le tournis

Mais l’un des faits notables de la rencontre, c’est surtout le 100ème but de Luis Suarez avec Barcelone en ouvrant le score d’une reprise de volée dont il a le secret à la 35ème minute de jeu. Il n’aura fallu que 120 matchs sous le maillot du Barça à l’ancien attaquant de Liverpool pour atteindre la barre symbolique des 100 buts. C’est une précocité presque jamais vue du côté du club catalan puisque, derrière lui, on retrouve Samuel Eto’o qui a eu besoin de 157 matchs pour y parvenir.

Son coéquipier, Lionel Messi, a pour sa part, attendu son 188ème match avec Barcelone pour inscrire son 100ème but. Suarez devance donc d’autre légendes du club comme Rivaldo (173 matchs), Hristo Stoitchkov (186 matchs) ou encore Patrick Kluivert (202 matchs). Il faut remonter aux années 40 pour trouver trace d’un joueur qui a fait mieux que l’international uruguayen. Il s’agit de Mariano Martin (1939-1950) qui avait mis 99 matchs à atteindre les 100 buts…

302 buts pour la MSN

Très influent dans la formation de Luis Enrique, Suarez a par ailleurs, distillé 60 passes décisives depuis son arrivée en Catalogne. Au total, il a donc été impliqué dans 160 buts lors des 120 matchs qu’il a disputés avec le FC Barcelone. Mais Suarez n’est pas le meilleur buteur du Barça depuis son arrivée à l’été 2014, puisque Lionel Messi a inscrit 125 buts depuis les débuts de la MSN, contre 77 pour Neymar. Le trio a marqué à 302 reprises quand le reste de l’équipe compte 119 réalisations sur la même période. Le trident offensif blaugrana compte par ailleurs, 147 passes décisives à son actif. Des chiffres qui font tourner la tête et qui doivent déjà donner des sueurs froides au PSG, prochain adversaire des Barcelonais en Ligue des champions.