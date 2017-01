Le FC Barcelone ne veut pas faire de folies pour prolonger Messi

Par Grégoire Duhourcau | Ecrit pour TF1 |

Le contrat de Lionel Messi arrive à son terme en 2018 et le Barça compte bien prolonger sa pépite. Au mois de décembre, Josep Maria Bertomeu, le président catalan, expliquait vouloir faire de l’Argentin le joueur le mieux payé du monde : « Même si je ne peux pas parler de chiffres, si c’est le meilleur joueur du monde, il est normal qu’il le soit à tous les points de vue. »





Oscar Grau, le directeur général du FC Barcelone, a tempéré les propos de son président. « Nous devons analyser la situation en gardant la tête froide et en faisant preuve de bon sens », a-t-il expliqué lors d’un colloque à Barcelone avant d’ajouter : « Nous devons être stricts et ne pas devenir fous. » Il s’est toutefois montré rassurant, affirmant qu’il souhaitait « que Messi reste » et qu’ils trouveront un accord, « c’est certain ».

Les joueurs ne sont pas d’accord

En conférence de presse, Luis Enrique a, lui aussi, été interrogé sur la prolongation de contre de la Pulga. Le coach du FC Barcelone a demandé de la « sérénité » autour du cas Messi, expliquant que cette atmosphère nuit au joueur et au club.

D’après El Mundo Deportivo, les déclarations d’Oscar Grau ont été mal prises au sein du vestiaire catalan. Pour les joueurs, il n’y a pas de débat. Messi doit être prolongé, quelles que soient les conditions. Après le huitième de finale retour de Coupe du Roi contre l’Athletic Bilbao mercredi (3-1), Luis Suarez s’est même exprimé sur la question. « Messi est le meilleur joueur du monde. Il faut le prolonger, oublions le bon sens », a lâché l’Uruguayen. Le message est clair.