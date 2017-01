FC Barcelone : Neymar est à deux buts d’un record stratosphérique

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Neymar empile les records depuis le début de sa carrière et, on aurait tendance à l’oublier, il n’a même pas encore 25 ans. À quelques jours de son passage au quart de siècle, il est en passe d’ajouter son nom à une prestigieuse liste…



300 buts en 25 ans

Né en 1992, Neymar fêtera ses 25 ans le 5 février prochain et il lui reste donc deux matches pour accomplir un exploit dont peu peuvent se targuer : marquer 300 buts avant cet anniversaire. À l’heure actuelle, le Brésilien en est à 298 : 136 avec Santos, 94 avec le FC Barcelone, 50 avec le Brésil et 18 avec les sélections de jeunes. En signant au moins deux réalisations d’ici la date fatidique, il sera le sixième joueur de l’histoire, seulement, à revendiquer 300 buts avant ses 25 ans. Même Ronaldo ne l’a pas fait.





Il rejoindrait Messi

Lionel Messi (306 buts à son compteur à ses 25 ans), Ferenc Puskas (309) , Eusebio (318), Jimmy Greaves (330) et Pele (495 !) forment ce club de renom. Neymar pourrait les rejoindre incessamment sous peu malgré des statistiques en berne cette saison (seulement cinq buts en quinze matches de Liga, plus deux en Ligue des Champions). C’est clairement dans ses cordes.





Trois matches pour l’histoire

Il ne reste finalement plus que trois matches à Neymar pour parfaire ce record : deux matches de Liga (le déplacement au Betis le 29 janvier et la réception de l’Athletic Bilbao le 4 février) et la demi-finale aller de la Coupe du Roi (à Vicente Calderon face à l’Atlético Madrid le 1er février). En somme, il doit faire trembler les filets à deux reprises en trois rencontres, dont un choc. Facile pour un fuoriclasse non ?