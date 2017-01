FC Barcelone : Neymar dans la pire forme de sa carrière

Par Grégoire Duhourcau | Ecrit pour TF1 |

Il y a un véritable problème Neymar au Barça. L’attaquant blaugrana n’est plus que l’ombre de lui-même sur le terrain, et cela s’est encore vu dimanche, sur la pelouse de Villarreal (1-1). Alors qu’il avait semblé en regain de forme malgré la défaite de son équipe contre l’Athletic Bilbao jeudi (1-2), il a littéralement sombré au Madrigal.







30 ballons perdus !

Et les chiffres sont là pour le prouver. Au cours de cette rencontre, Neymar a perdu 30 des 73 ballons qu’il a eus à jouer, ne ratant pas moins de 15 passes. Des statistiques totalement indignes d’un joueur de sa trempe, dont le public attend beaucoup. C’est devenu une habitude cette saison, il n’a pas marqué, pour la onzième fois de suite. Le dernier but de l’ancien joueur de Santos remonte au 19 octobre et la réception de Manchester City en Ligue des champions (4-0). Pour le voir marquer en championnat, il faut remonter au 2 octobre et la dernière défaite du Barça en Liga contre le Celta Vigo (3-4, 7ème journée). Ce jour-là, Neymar avait trouvé le chemin des filets…sur pénalty. Il lui reste encore 9 minutes à jouer avant de passer la barre des 1 000 minutes sans marquer.

Une attitude qui agace

Mais il n’y a pas que les performances de Neymar qui posent problème à Barcelone. Son attitude a également tendance à exaspérer ses dirigeants, et notamment sa communication sur les réseaux sociaux. Exempté de la dernière rencontre de l’année civile en Coupe du Roi contre Alicante, le joueur était parti se ressourcer au Brésil et n’hésitait pas à poster des photos sur Instagram pendant que ses coéquipiers étaient encore à l’entraînement.

Des éléments pour comprendre

Hormis son attitude, d’autres facteurs peuvent expliquer les contreperformances de Neymar. Sa préparation d’avant-saison tronquée à cause de sa participation aux JO et ses problèmes avec la justice espagnole sont autant d’éléments qui peuvent venir altérer ses performances. Rappelons qu’il a été condamné en novembre à deux ans de prison et 10 millions d’euros d’amende pour « corruption dans les affaires » lors de son transfert au FC Barcelone. On a parfois tendance à l’oublier mais, les joueurs de football, y compris du calibre de Neymar, restent des êtres humains avant tout.