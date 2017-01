FC Barcelone : La prolongation de Lionel Messi en bonne voie ?

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Les discussions entre Messi et les dirigeants barcelonais se poursuivent autour de sa possible prolongation. Selon le journal espagnol Sport, les deux parties sont très proches d’une conclusion.

Les rumeurs d’un départ de Lionel Messi du FC Barcelone ont inquiété les fans des Blaugranas ces dernières semaines. Mais les Catalans seraient parvenus à un accord avec la star argentine qui va refaire de lui le joueur le mieux payé du vestiaire du Barça.







De 23 à 40 millions d’euros par an !

La planète football restait très attentive concernant la prolongation de Lionel Messi au FC Barcelone. Ces dernières heures, Sport croit savoir qu’il y a une sérieuse avancée dans ce dossier. Le journal espagnol indique que les dirigeants barcelonais auraient soumis à l’Argentin et à ses représentants une proposition de contrat avec une revalorisation salariale monumentale ! Le quintuple Ballon d’Or gagnait hors primes 23 millions d’euros par saison, son nouveau contrat devrait lui permettre de toucher 40 millions annuels ! 5 années auraient été proposées à l'attaquant de 29 ans.







Le PSG et City recalés

Robert Fernandez, directeur sportif du FC Barcelone s’était permis ces dernières heures d’afficher une certaine confiance quant au renouvellement du contrat de Messi. « Tout va bien, et même tout va très bien. Je suis très calme, et de ça vous pouvez être sûr ! Il y a eu beaucoup de commentaires, de gens qui voulaient nuire à la situation, mais pendant tout ce temps nous avons fait du bon travail et nous sommes confiants » relate Sport.

La réponse de l’Argentin devrait intervenir dans peu de temps, et les rêves des supporters du PSG et de Manchester City de le voir jouer sous les couleurs de leurs clubs pourraient prendre fin prochainement. L’histoire d’amour entre la Pulga et le Barça n’est pas prête de s’achever visiblement…