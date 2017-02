FC Porto – Juventus : Les compositions probables

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

La Juventus aura la tâche dure face au FC Porto mercredi soir. Sur leurs dix derniers matches à domicile, les coéquipiers d’Iker Casillas ont obtenu huit succès ! Les Turinois quant à eux devront peut-être composer sans deux de leurs piliers en défense. Leader de Serie A, les joueurs de Massimiliano Allegri devraient évoluer en 4-2-3-1 pour mieux faire face au FC Porto.



Le FC Porto impérial à domicile

Pour mesurer la difficulté de la Juventus lors de ce huitième de finale aller, une seule statistique suffit. Le FC Porto est à ce jour invaincu à domicile en championnat. Qui plus est, les « Dragons » n’ont connu la défaite qu’à deux reprises, en août sur la pelouse du Sporting en championnat (2-1) et contre Leicester en phase de poule de la Ligue des Champions (1-0). Mais la plus belle démonstration de force des coéquipiers de Casillas fut lors de leur dernier match de groupe en Ligue des Champions où, à domicile, ils ont passé 5 buts à Leicester ! (5-0)

Les Portugais pourront compter sur l’intégralité de leur effectif pour défier la Juve, et leur très belle série actuelle (6 succès consécutifs) devrait les amener à commencer la rencontre avec le plein de confiance. Avec Casillas dans les buts, on devrait retrouver une défense classique du côté du FC Porto avec Pereira, Felipe, Marcano et Telles. Au milieu de terrain Herrera, Torres et Danilo Pereira sont attendus, alors que devant le trio Corona, Silva, Jota tentera d’inquiéter Buffon.







La Juventus avec des doutes en défense

Côté Turinois, il y a des incertitudes concernant l’état de santé de Giorgio Chiellini et Andrea Barzagli, incertains avant le déplacement à Porto. Par conséquent, la défense risque d’être remaniée pour ce huitième de finale. Même si les deux se sont entraînés, il ne faut pas exclure les possibles titularisations de Daniel Rugani et/ou de Leonardo Bonucci dans l’axe alors que Daniel Alves et Sandro occuperaient les côtés.

Au milieu Khedira et Pjanic devraient être titularisés, avec Cuadrado et Mandzukic sur les côtés, laissant Dybala en soutien de Higuain. La Vieille dame reste sur une série de 7 victoires consécutives, toutes compétitions confondues où elle n’a encaissé que deux buts. En championnat, les ex-coéquipiers de Patrice Evra comptent 7 points d'avance sur l'AS Roma.





