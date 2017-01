FIFA - L'équipe type de l'année 2016 (avec Ronaldo et Messi) fuite et Griezmann n'est pas dedans

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Plusieurs médias internationaux, dont El Mundo Deportivo et Squawka, ont relayé le possible onze type de la FIFA pour l'année 2016. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi en feraient partie, pas Antoine Griezmann. La FIFPro, qui gère le scrutin, a elle nié en bloc.

On connaîtrait les grandes lignes du onze type de la FIFA pour l'année 2016. Plusieurs médias internationaux, dont El Mundo Deportivo et Squawka, ont repris et diffusé mardi soir ce que devrait être l'équipe type de l'année 2016 de la FIFPro.

La ressemblance frappante de l'infographie sortie sur Internet, avec celles utilisée sur le site officiel de "<em>World11</em>" (tout comme le système en 4-3-3), laisserait fortement penser à un "leak" fiable. La FIFPro a en tous cas démenti en bloc la véracité de cette révélation sur son compte Twitter en début de soirée. Le onze définitif sera lui connu le lundi 9 janvier prochain à l'occasion du gala annuel de la FIFA organisé à Zurich.











Pepe, Suarez et Griezmann ne sont pas là

Avec neuf joueurs du Real Madrid et du FC Barcelone, ce onze, choisi par les sélectionneurs, capitaines des sélections, journalistes et internautes parmi les 55 finalistes, laisserait évidemment la part belle aux deux ténors de la Liga. Les deux seuls joueurs n'appartenant pas au Real et au Barça seraient Manuel Neuer (Bayern Munich) et Thiago Silva (Paris Saint-Germain). Cristiano Ronaldo et Lionel Messi figureraient bien dans cette équipe de gala.

Trois absences assez frappantes pourraient quand même remettre en cause l'ensemble. En défense, Pepe, vainqueur de la Ligue des champions et champion d'Europe avec le Portugal, frappe par son absence. Devant, Antoine Griezmann et Luis Suarez font également défaut. Si les présences de Ronaldo et Messi en attaque ne souffrent d'aucune contestation, celle de Neymar, en léger retrait en 2016 malgré un doublé Liga-Copa avec le Barça et un succès aux Jeux Olympiques avec le Brésil, fait "un peu plus tâche", si on tient compte des saisons exceptionnelles d'Antoine Griezmann et Luis Suarez. Réponse définitive lundi prochain.





Le possible onze type FIFPro de l'année 2016 :





Neuer (G) - Sergio Ramos, Piqué, Thiago Silva, Marcelo - Kroos, Modric, Iniesta - Messi, Ronaldo, Neymar