La fin du hors-jeu, des cartons, et de la séance de tirs au but ?

Marco Van Basten est à présent responsable du développement technique de la FIFA. A ce titre l’ancien Ballon d’Or a évoqué une dizaine d’idées pour changer le football, dont parmi elles la fin du hors-jeu et des tirs au buts !



La célébration d'un but hors-jeu.. qui serait valable avec la réforme de Van Basten !





Préparez-vous à la fin du hors-jeu!

Dans un entretien accordé au magazine allemand Sport Bild, Marco Van Basten propose de révolutionner le football ! Expulsions temporaires, suppression de la prolongation et des séances de tirs, plus de trois changements par match… Le Néerlandais de 52 ans liste des propositions étonnantes pour révolutionner les matchs de football. Sa réforme choc serait la fin des hors-jeu ! L’ancien jouer de l’Ajax et du Milan AC dit avoir beaucoup de curiosité sur des rencontres où les hors-jeu seraient bannis.

A la place de cartons jaunes, il préconise aussi des expulsions temporaires de 5 à 10 minutes. Surtout, il propose également la fin des séances de tirs au buts. A la place il parle à la place des séances de "face à face" avec le gardien où un joueur partirait des 25 mètres et disposerait de 8 secondes pour marquer ! Le tout pour donner plus de spectacle selon lui.











L’inspiration du Hockey et des sports de salle

Cette règle du face à face fait écho au Hockey, où les joueurs s’élancent du milieu du terrain pour défier le gardien adverse. Marco Van Basten prône donc plus de spectacle comme cela peut être le cas pour des sports en salle comme le Basket et le Hand où le jeu est continu. Autre proposition ? Lutter contre la perte de temps : le chrono serait arrêté dans les dix dernières minutes à chaque fois que le ballon sortirait des limites du terrain afin de lutter contre le gain le temps. En plus, seul le capitaine serait autorisé à parler à l’arbitre en cas de contestation, chaque joueur ne pourrait commettre qu’un certain nombre de fautes comme au Basket. Il souhaite également qu’il y ait moins de matches par saison pour les joueurs et augmenter le nombre de changements par rencontre.

Enfin, Van Basten propose que les remplacements puissent se faire sans interruption du jeu. Clairement son objectif est de rendre le football plus fluide et plus ryhtmé, mais certaines de ses initiatives risquent de choquer. Et vous, quel est votre avis ?