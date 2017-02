Football Leaks : David Beckham serait un parrain très avare avec l'Unicef

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Paul Pogba, Cristiano Ronaldo, Angel Di Maria, José Mourinho, Radamel Falcao... La liste des personnalités du monde du football touchées par les Football Leaks - nom donné à la fuite de millions de documents évoquant l'évasion fiscal dans le monde du ballon rond - est longue, et un nom ronflant vient de s'y ajouter : celui de David Beckham. Le mythe du plus célèbre des footballeurs anglais des années 1990-2000 est sévèrement écorné par les nouvelles révélations du journal en ligne Mediapart avec l'European Investigative Collaborations.





"Ce putain d'argent est à moi"



Le célèbre numéro 7 de Manchester United (1992-2003) est aussi célèbre pour ses performances sur le terrain que pour son engagement humanitaire. Depuis 2005, il est un ambassadeur-phare de l'Unicef, agence des Nations Unies pour la défense des droits des enfants. Mais ce rôle de parrain, David Beckham rechignerait à l'assumer parfois. Mediapart évoque un épisode datant de février 2015.



Sollicité pour soutenir le projet Fonds 7 - un projet estampillé à son nom donc -, "Becks" aurait tout fait pour éviter d'y contribuer. A Simon Oliveira, directeur opérationnel de l'agence Doyen Global et homme en charge de ses intérêts financiers, l'Anglais aurait confié : "Je n'ai pas envie de verser mon argent personnel pour cette cause". Simon Oliveira lui suggéra alors une opération destinée à réunir un million de dollars pour l'Unicef : il s'agissait de participer à un dîner de bienfaisance au Congo ou à une remise de prix à Shanghai. Mais Beckham aurait refusé net : "C'est comme mettre mon propre argent. S'il n'y avait pas ce fonds, l'argent serait pour moi. Ce putain d'argent est à moi". En outre, l'ex-joueur du Real Madrid (2003-2007) aurait fait des promesses de dons, mais celles-ci sont toujours en suspens après plusieurs mois.





Tentative de fraude à l'Unicef, litiges avec le fisc...



Un autre fait est mentionné dans les Football Leaks. David Beckham aurait tenté d'arnaquer l'Unicef et faisant payer à l'organisation des déplacements en avion. L'exemple concerne un voyage en Asie. Le footballeur a été envoyé au Cambodge pour une mission pour l'Unicef. Problème : ce sont ses propres sponsors qui ont financé les billets d'avion. Le voyage était donc déjà payé. Pourtant, Beckham aurait envoyé à l'Unicef une facture de 8 000 euros. L'organisation a refusé de la régler.



Les récentes révélations évoquent aussi la colère de l'ex milieu de terrain des Los Angeles Galaxy (2007-2012), de l'AC Milan (2009 et 2010) et du PSG (2013). Depuis qu'il s'est retiré des terrains après sa dernière pige de quelques mois à Paris, le "Spice Boy" voudrait être anobli par la reine, à l'image de son ex-mentor sir Alex Ferguson ou d'un autre joueur emblématique de Manchester United, sir Bobby Charlton. Mais au Royaume-Uni, David Beckham n'a pas une image si parfaite. L'ancien capitaine des Three Lions utiliserait des montages financiers pour échapper à l'impôt. Lui et son épouse Victoria investissent de fortes sommes dans des productions cinématographiques (Avatar et Die Hard 4 notamment) pour payer moins. De quoi faire tiquer le fisc britannique qui, en conséquence, bloque toute tentative d'anoblissement.