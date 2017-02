Frank Leboeuf en rajoute sur le côté sombre de Zidane

Nous nous souvenons tous de la 110ème minute de la finale de la Coupe du Monde 2006 au Stade Olympique de Berlin. Auteur d’un coup de tête sur la poitrine de Marco Materrazzi, Zinedine Zidane était expulsé par l’arbitre argentin Horacio Elizondo, marquant par là même, la fin de sa carrière. Si c’est la dernière action de sa vie footballeur professionnel, ce n’est cependant pas un acte isolé.

Partenaire du génial meneur de jeu de l’Equipe de France, l’ancien joueur de Chelsea et Marseille s’est livré sur le caractère impulsif de l’actuel entraîneur du Real Madrid. Il a ainsi évoqué une anecdote encore inconnue du grand public. La scène se passe dans les coulisses d’une rencontre France-Russie :



« J’ai vu un Zizou que je ne connaissais pas. Je l’ai vu mettre une droite à Karpine... Et lorsque je le récupère et lui dis « tu peux pas faire ça », il me dit que c’est bon et que je peux le lâcher. Mais dès que je l’ai lâché, il est reparti et lui en a remis une autre. » Franck Leboeuf