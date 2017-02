Gabriel Jesus frappe d'entrée à Manchester City

Par Louis-Marie VALIN | Ecrit pour TF1 |

Acheté pour 32 M€ par Manchester City l’été dernier, le jeune attaquant brésilien n’aura pas tardé à justifier son transfert.







Les meilleurs débuts de l’histoire du club

Les citizens tiennent sans aucun doute une nouvelle pépite. Recruté en juillet 2016 mais prêté à son ancien club de Palmeiras jusqu’en décembre, Gabriel Jesus n’a pas manqué ses débuts avec son nouveau club. Passeur décisif lors de son premier match en Cup, il a d’ores et déjà fait mieux pour son baptême en Premier League.







Titularisé hier soir à West Ham en lieu et place d’Aguëro, il ne lui aura fallu que quarante minutes pour se mettre les supporters mancuniens dans la poche. Après une passe décisive donné à Kevin De Bruyne pour l’ouverture du score, le jeune brésilien a débloqué son compteur à la 39ème minute de la rencontre sur un service de Sterling. Un but et une passe décisive pour un premier match de championnat, une première pour un joueur de Manchester City.











Déjà international et champion olympique

Au vu de sa précocité, son adaptation ultra-rapide aux particularités du championnat anglais n’est pas véritablement une surprise. Titré avec l’équipe olympique brésilienne à Rio, avec trois buts en six matches, il a fait ses débuts internationaux à 18 ans chez les A. Avec déjà cinq buts en six sélections, il s’est imposé comme un titulaire en Seleçcao.



Une trajectoire météorique digne des plus grandes légendes brésiliennes qui pourrait mettre à mal le statut d’intouchable de Sergio Agüero dont le profil ne plaît pas forcément à Pep Guardiola. Avec l’alternative que lui offre désormais Jesus, ce dernier pourrait vite chercher une porte de sortie à sa star argentine.