Gianluigi Donnarumma, déjà une référence à 18 ans !

Par Louis-Marie VALIN | Ecrit pour TF1 |

Gianluigi Donnarumma est clairement l’un des joueurs de moins de 21 ans les plus prometteurs d’Europe. A seulement 18 ans, il enchaîne les bonnes prestations dans les buts du Milan AC.





Un gardien particulièrement précoce

Indiscutable depuis maintenant depuis deux saisons dans les buts du club lombard avec 60 matches au compteur et plus jeune international de l’histoire du football italien à 17 ans et 6 mois, « Gigio » brûle littéralement les étapes de l’autre côté des Alpes. Déjà cadre du septuple champion d’Europe, il est l’un des gardiens les plus décisifs du vieux continent.





Les meilleures statistiques d'Europe

C’est le site internet Squawka qui, à travers une comparaison entre les meilleurs gardiens européens, a mis en lumière les exceptionnelles performances du teenager. Depuis le début de la saison, il est effectivement le gardien ayant réalisé le plus de parades dans les cinq grands championnats avec 111 arrêts. Avec une moyenne de 3,29 arrêts/rencontres, il devancent les plus prestigieux portiers du monde. Neuer (3,23), Lloris (2,5), Buffon (2,35), Courtois (2,26), De Gea (2) ou Jan Oblak (1,94).





Un gardien livré à lui même

Des performances remarquables qui s’expliquent également par l’arrière garde relativement friable de l’actuel septième du Calcio qui concède beaucoup d’occasions, donnant l’occasion à son gardien de se mettre en valeur. Le Milan AC ne possède effectivement que la sixième défense du championnat avec 32 buts encaissés en 28 journées, loin des références européennes le Bayern (13), La Juventus (19) ou Chelsea (20).