Griezmann à Manchester United, ça se précise

Par Louis-Marie VALIN | Ecrit pour TF1 |

Après les déclarations de Thierry Henry hier pour Sky Sports, l'avenir d'Antoine Griezmann outre-Manche se précise encore un peu plus aujourd'hui.







Grizou d’accord avec Manchester United

Si l'on en parle depuis plusieurs semaines, la rumeur du transfert du meilleur joueur du dernier Euro prend de l'ampleur avec les révélations de Yahoo Sports ce matin. Le site affirme en effet que le joueur et le club mancunien seraient déjà tombé d'accord sur les bases d'un contrat de près de 18 M€, le même montant que son grand ami Paul Pogba.







« Ce serait génial de jouer un jour en club avec Paul Pogba, je parle régulièrement de Manchester United avec Paul. C’est un grand club avec de très bonnes infrastructures. Je demande à Paul des choses sur les joueurs, s’ils sont vraiment si bons que ça. Pareil pour José Mourinho. » Antoine Griezmann.

S'il a donc récemment confié son intérêt pour l'équipe entraînée par José Mourinho, le N°7 serait prêt à franchir le pas. Un transfert qu'il avait pourtant refusé l'été dernier. Déjà sollicité par les Red Devils, il avait préféré rester en Espagne pour, selon Steven Gerrard, disputer la Ligue des Champions.







Un accord à trouver avec Madrid

Si le joueur semble partant, reste désormais aux dirigeants de Manchester à s’entendre avec leurs homologues madrilènes. Si les négociations s'annoncent serrées, difficile cependant d’imaginer les colchoneros lâcher leur meilleur joueur, auteur de 73 buts et 20 passes décisives en 137 rencontres, pour moins que le montant de sa clause libératoire, soit 100 M€.



Un prix dans les cordes du club le plus riche du monde qui a néanmoins tenu à démentir ces rumeurs dans les colonnes du Daily Mail. Quand on connaît l’admiration du Special One pour le joueur, on peut douter de la sincérité de ces propos…