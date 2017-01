Quand Griezmann confiait son spleen à Pogba

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Avant de devenir le leader de l’Atlético Madrid, Antoine Griezmann traînait sa frustration sur le terrain. Paul Pogba, son grand ami chez les Bleus, nous raconte.





La nécessité de s’imposer

Quand Antoine Griezmann signe à l’Atlético Madrid en provenance de la Real Sociedad, il sort tout juste de l’anonymat avec une saison à seize buts en 35 matches. Loin de la lumière des Cristiano Ronaldo et autre Messi, le Français doit se frayer un chemin dans un championnat dominé par le Real Madrid et le FC Barcelone. Il choisit les Colchoneros de Diego Simeone pour continuer son ascension au plus haut niveau. Il sait qu’il devra y gagner sa place et que rien n’est acquis avec le coach réputé exigeant. Ses premiers mois dans la capitale espagnole sont d’ailleurs difficiles et frustrants avec cinq buts en vingt matches, loin de sa moyenne habituelle. Depuis, il est devenu une machine à marquer et revendique 68 réalisations en 130 sorties avec l’Atlético.





Des discussions avec Pogba

Sur FIFA.com, Paul Pogba a donc partagé le spleen de son coéquipier chez les Bleus. Très proches, les deux stars ont discuté de ce petit trou noir dans la carrière de Griezmann, « Je suis très fier de lui. Je sais ce qu’il a dû traverser. Quand il est arrivé à l’Atlético Madrid, la première année, il n’a pas toujours joué, il était sur le banc. Il m’en a parlé, me disant qu’il était frustré, que c’était dur de ne pas jouer. Après ça, il a continué à travailler dur et, maintenant, il fait partie des trois nommés pour la récompense suprême. Je suis très heureux pour lui et heureux de voir un Français réussir ça. On peut voir que les Français reviennent aux bases, comme leurs prédécesseurs. »





Futurs coéquipiers à Manchester ?

« Il est très intelligent et il joue avec son corps. Il n’est pas impressionnant, il est petit, il est rapide, il est agile et il marque des buts.

» confie Pogba sur Griezmann, louant notamment sa qualité de finition. Autant de qualités qu’il aimerait voir débarquer à Manchester United pour former le même duo qu’en Equipe de France. Un rêve qui sera bientôt réalité ?