Par Louis-Marie VALIN | Ecrit pour TF1 |

Surprise à Bernabeu où le leader madrilène a laissé échapper deux points en concédant le match nul 3-3 contre le 12ème de la Liga, Las Palmas. Un nul qui est même un moindre mal au vu du déroulement du match…





Quand Gareth Bale grille un fusible

On aborde tout juste la seconde mi-temps après un premier acte médiocre qui a vu les deux équipes rentrer au vestiaire à 1-1 quand, à la 47ème minute, Gareth Bale voit rouge. Auteur du faute d’antijeu flagrante sur Jonathan Vieira, il réagit mal aux provocations de ce dernier et le pousse violemment. L’arbitre n’hésite pas et expulse le gallois.







Une réaction surprenante venant d’un joueur peu coutumier du fait qui aura une incidence décisive sur le déroulement du match puisque les visiteurs profiteront de leur supériorité numérique pour inscrire deux nouveaux buts et mener 3-1 à la stupéfaction générale. Si Ronaldo se muera une nouvelle fois en sauveur en inscrivant un doublé synonyme de match nul dans les cinq dernières minutes, l’attitude de Bale n’est passée.







Zidane indulgent, Marcelo un peu moins

Si le coach français a cherché à minimiser l’incident après la rencontre en soulignait que Bale avait « présenté ses excuses » et que « ça pouvait arriver », le carton rouge stupide de l’ailier n’a pas plu à certains ses coéquipiers.







C’est notamment le cas du défenseur Marcelo qui a voulu mettre son partenaire devant ses responsabilités : « Ce n’est pas à moi de tirer les oreilles, ça je le fais à mes enfants. Bale est assez grand pour savoir s’il s’est trompé ou pas ». Tempérant par la suite ses propos, il a néanmoins voulu avertir Bale, « On est derrière lui, ce sont des choses qui arrivent. Mais j’espère que ça ne se reproduira pas cette saison ». Une mise au point qui n’est certainement pas tombée dans l’oreille d’un sourd…