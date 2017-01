Iker Casillas à la tête de la meilleure défense d'Europe

Par Louis-Marie VALIN | Ecrit pour TF1 |

Quand on se demande quelle est la meilleure défense d’Europe, on pense spontanément à la Juventus Turin et son quatuor magique Buffon-Chiellini-Barzagli-Bonnucci, au Chelsea d’Antonio Conte, au Bayern Munich et sa légendaire rigueur allemande ou encore au Real et sa charnière Varane-Ramos. Pourtant, aucune de ses réponses n’est vraie !







La forteresse Porto

On a tendance à l’oublier mais Iker Casillas, le légendaire portier de l’équipe d’Espagne (167 sélections) et du Real Madrid (725 rencontres), joue encore au football. Il est même actuellement à la tête de la défense la moins perméable du vieux continent, celle du FC Porto, club avec lequel il a disputé l’intégralité des matches cette saison.



Si les dragons sont actuellement à la deuxième place de la Superliga à un point du rival de toujours Benfica, ils présentent ainsi un impressionnant bilan de dix petits buts encaissés en dix-neuf journées. Une cadence exceptionnelle dans un championnat pourtant tourné vers l’offensive.







Feyenoord et le Bayern sur le podium

Avec une moyenne de 0,52 buts encaissés par rencontre et un but toutes les dix occasions, le club portugais possède le meilleur ratio d’Europe. Derrière l’équipe de Nuno Espirito Santo, on retrouve le Feyenoord Rotterdam qui, avec un ratio de 0,6 buts/match roule sur le championnat néerlandais et le Bayern Munich avec 0,61 buts/match.



A noter que l’OGC Nice, meilleure défense de Ligue 1 présente un ratio de 0,68 buts/match avec 15 buts concédés en 22 rencontres.