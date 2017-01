[Info Téléfoot] Jean-Kévin Augustin ne souhaite pas quitter le PSG cet hiver

Par Silvestro DE CARO | Ecrit pour TF1 |

Au Paris Saint-Germain, on les compte sur les doigts des mains. Dans l’effectif professionnel, ils ne sont que sept à avoir été formés au club. Si Alphonse Areola, Presnel Kimpembe et Adrien Rabiot bénéficient d’un temps de jeu conséquent, ce n’est pas le cas de Rémy Descamps, Christopher Nkunku (moins ces derniers temps), Hervin Ongenda et Jean-Kévin Augustin. Ce mardi matin, l’attaquant a défrayé la chronique avec un post Instagram ambigu. Malgré un temps de jeu réduit et plusieurs offres, Jean-Kévin Augustin souhaite rester au PSG cet hiver.

Le PSG cherche une doublure à Cavani

A Paris, Edinson Cavani est en feu. L’Uruguayen a déjà fait trembler les filets à 24 reprises en 23 matches toutes compétitions confondues. Quand le Matador n’est pas là, ses coéquipiers peinent à débloquer le score. En cas de blessure de son buteur, Paris pourrait bien connaitre une pénurie de pions. Si Jean-Kévin Augustin est la doublure officielle du Sud-Américain, du moins sur le papier, il n’a pas la confiance d’Unai Emery. L’Espagnol ne lui a offert que 190 minutes de jeu en Ligue 1. Les dirigeants, dont Patrick Kluivert, n’ont cessé de le marteler : le club francilien est à la recherche d’un attaquant de pointe cet hiver. La question d’un départ d’Augustin peut alors légitimement se poser.

Augustin veut rester au PSG

Malgré l’arrivée probable d’un attaquant au PSG, qui éloignerait un peu plus Augustin de l’équipe première, l’attaquant français veut rester à Paris cet hiver selon nos informations. Le joueur de 19 ans souahite réussir dans son club formateur et demeure très attaché à Paris. Il pourrait toutefois reconsidérer sa position si un numéro neuf débarque dans la capitale cet hiver.





Des offres pour Augustin

Si les dirigeants du PSG trouvent l’attaquant qu’ils désirent tant, ils souhaiteraient prêter Jean-Kévin Augustin afin qu’il s’aguerrisse un peu plus. Le club et le joueur ont d’ores et déjà reçu plusieurs offres. En France, Bastia et Lorient se sont manifestés.